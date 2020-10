மாவட்ட செய்திகள்

கீழடியில் அகழாய்வு நடந்த இடத்தை மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கிருபாகரன், வைத்தியநாதன் பார்வையிட்டனர் + "||" + Below is the location of the excavation Judges of the Madurai High Court Kirubakaran and Vaithiyanathan visited

