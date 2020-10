மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு காரில் கடத்த முயன்ற ரூ.6 லட்சம் செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் - டிரைவர் கைது + "||" + 6 lakh timber seized from Andhra Pradesh for trying to smuggle in car - driver arrested

