மாவட்ட செய்திகள்

கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தில் 2-வது கட்டமாக தனியார் பள்ளிகளில் சேர இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + You can apply from today to join private schools as the 2nd phase of the Right to Compulsory Education Act

கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தில் 2-வது கட்டமாக தனியார் பள்ளிகளில் சேர இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்