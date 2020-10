மாவட்ட செய்திகள்

குஞ்சப்பனை சோதனைச்சாவடியில் மதுபோதையில் போலீசாரிடம் தகராறு செய்தவர் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against a person who had a quarrel with the police under the influence of alcohol at the Kunchappanai check post

குஞ்சப்பனை சோதனைச்சாவடியில் மதுபோதையில் போலீசாரிடம் தகராறு செய்தவர் மீது வழக்கு