மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரிசோதனை தினமும் 2,500-ஐ தாண்டியது இதுவரை 2.16 லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை + "||" + In Tanjore district, the corona test has crossed 2,500 daily and so far 2.16 lakh people have been tested

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரிசோதனை தினமும் 2,500-ஐ தாண்டியது இதுவரை 2.16 லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை