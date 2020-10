மாவட்ட செய்திகள்

ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில் ரூ.33 லட்சம் மதிப்பில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வழங்கினார் + "||" + On behalf of Adithravidar Welfare Department Free housing bond worth Rs 33 lakh Presented by Minister Dindigul Srinivasan

ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில் ரூ.33 லட்சம் மதிப்பில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வழங்கினார்