மாவட்ட செய்திகள்

நெல் அறுவடை எந்திர வாடகை பாக்கியை தராததால் டிராக்டரை ஏற்றி விவசாயி கொலை + "||" + Farmer killed by tractor over non-payment of paddy harvesting machine rent arrears

நெல் அறுவடை எந்திர வாடகை பாக்கியை தராததால் டிராக்டரை ஏற்றி விவசாயி கொலை