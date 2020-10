மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி-ஸ்ரீரங்கம் இடையே காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதிய பாலம்: பழைய பாலத்தை புனரமைக்கவும் நெடுஞ்சாலைத்துறை தீவிரம் + "||" + New bridge across the Cauvery River between Trichy and Srirangam: Highways intensify to renovate old bridge

