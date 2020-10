மாவட்ட செய்திகள்

வடகர்நாடகத்தில் தொடர் கனமழை வாகனங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் பரபரப்பு பெண் உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Two people, including a woman, have been killed in a series of heavy rains in northern Karnataka

வடகர்நாடகத்தில் தொடர் கனமழை வாகனங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் பரபரப்பு பெண் உள்பட 2 பேர் பலி