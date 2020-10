மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.எஸ். அமைப்பை சேர்ந்த 5 பயங்கரவாதிகள் பெங்களூருவில் பதுங்கல் என்.ஐ.ஏ. வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + I.S. 5 terrorists belonging to the organization ambushed the NIA in Bangalore. Shocking information published

ஐ.எஸ். அமைப்பை சேர்ந்த 5 பயங்கரவாதிகள் பெங்களூருவில் பதுங்கல் என்.ஐ.ஏ. வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல்