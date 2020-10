மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கலுக்கு மண்பானை-அடுப்பு இலவசமாக வழங்க வேண்டும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை + "||" + To Pongal clay pot The stove should be provided free of charge Demand for ceramic worker

பொங்கலுக்கு மண்பானை-அடுப்பு இலவசமாக வழங்க வேண்டும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை