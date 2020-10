மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வாசலில் மன்னம்பந்தல் ஊராட்சி தலைவர் ‘திடீர்’ தர்ணா போராட்டம் + "||" + Mannambandal Panchayat leader 'Sudden' Tarna protest at the entrance of Mayiladuthurai Panchayat Union office

