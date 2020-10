மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகத்தில் தேசிய வங்கியில் கலெக்டர் கிரண்குராலா திடீர் ஆய்வு கிசான் திட்ட முறைகேடு நடவடிக்கை குறித்து அதிகாரியிடம் கேட்டறிந்தார் + "||" + At the National Bank Sudden inspection by Collector Kirankurala Kisan project abuse With regard to action Asked the officer

