மாவட்ட செய்திகள்

மண்டபத்தில் உயிருடன் கரை ஒதுங்கிய ஆமை பாதுகாப்பாக கடலில் விடப்பட்டது + "||" + The tortoise, which was stranded alive in the hall, was safely released into the sea

மண்டபத்தில் உயிருடன் கரை ஒதுங்கிய ஆமை பாதுகாப்பாக கடலில் விடப்பட்டது