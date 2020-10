மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்குளம் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு + "||" + Removal of Tasmac store in Uthukulam village - Public petition to the Collector's Office

ஊத்துக்குளம் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் மனு