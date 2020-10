மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில், 21 பேருக்கு கொரோனா - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 14 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In Ranipettai district, Corona for 21 people - The number of victims exceeded 14 thousand

