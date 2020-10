மாவட்ட செய்திகள்

நவம்பர் மாதம் 16-ந் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு பெயர்களை சேர்க்க, நீக்கம் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Draft on November 16th Release of Voter List To add names, May apply for dismissal

நவம்பர் மாதம் 16-ந் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு பெயர்களை சேர்க்க, நீக்கம் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்