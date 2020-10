மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை காணொலி காட்சி மூலம் முதல்-அமைச்சர் வருகிற 19-ந் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + Counterfeit District Collector Office Bhoomi Puja for construction of new building Through video display The Chief Minister is starting on the 19th

