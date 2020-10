மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர் நான்கு சாலை சந்திப்பில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புக்கள் அகற்றம் - போலீசார் குவிப்பு + "||" + Puthalur at the four road junction Removal of roadside encroachments - Concentration of police

பூதலூர் நான்கு சாலை சந்திப்பில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புக்கள் அகற்றம் - போலீசார் குவிப்பு