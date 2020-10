மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டியில் கண்ணன்கோட்டை-தேர்வாய் கண்டிகை நீர்த்தேக்க பணிகளை கலெக்டர் பார்வையிட்டார் + "||" + The Collector visited the Kannankottai-Thervai Kandikai reservoir works at Gummidipoondi

கும்மிடிப்பூண்டியில் கண்ணன்கோட்டை-தேர்வாய் கண்டிகை நீர்த்தேக்க பணிகளை கலெக்டர் பார்வையிட்டார்