மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி-கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த 112 மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகளுக்கு தொடர் அங்கீகார ஆணை - அமைச்சர்கள் வழங்கினர் + "||" + Dharmapuri Belonging to Krishnagiri districts 112 for matriculation schools Serial Authorization Order Presented by Ministers

தர்மபுரி-கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த 112 மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகளுக்கு தொடர் அங்கீகார ஆணை - அமைச்சர்கள் வழங்கினர்