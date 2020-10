மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகள் திறக்கப்படுவது தாமதம்: ஆன்-லைன் வகுப்புகளால் மாணவர்களுக்கு தலைவலி நோய் பாதிப்பு - கண் கண்ணாடி விற்பனை அதிகரிப்பு + "||" + By on-line classes Risk of headache in students Increase in eyeglass sales

பள்ளிகள் திறக்கப்படுவது தாமதம்: ஆன்-லைன் வகுப்புகளால் மாணவர்களுக்கு தலைவலி நோய் பாதிப்பு - கண் கண்ணாடி விற்பனை அதிகரிப்பு