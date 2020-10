மாவட்ட செய்திகள்

வளசரவாக்கம் மண்டலத்தில் கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாதவர்களிடம் ரூ.19 லட்சம் அபராதம் வசூல் - சென்னை மாநகராட்சி தகவல்

Valasaravakkam zone For those who do not follow the rules of corona prevention Rs 19 lakh fine collected Chennai Corporation Information

