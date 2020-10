மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே தமிழக எல்லையோரம் பயங்கரம்: டிரைவரை துதிக்கையால் தரையில் போட்டு அடித்துக்கொன்ற காட்டு யானை - ஜீப்பையும் புரட்டிப்போட்டு ருத்ரதாண்டவம் + "||" + Terror on the Tamil Nadu border near Gudiyatham: Put the driver on the floor with praise The beaten wild elephant

குடியாத்தம் அருகே தமிழக எல்லையோரம் பயங்கரம்: டிரைவரை துதிக்கையால் தரையில் போட்டு அடித்துக்கொன்ற காட்டு யானை - ஜீப்பையும் புரட்டிப்போட்டு ருத்ரதாண்டவம்