மாவட்ட செய்திகள்

கால்நடைத்துறையினரின் அலட்சியத்தால் காதில் புண்ணுடன் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அவதிப்படும் மாடுகள் + "||" + Cows suffering from ear ulcers for more than a month due to negligence of veterinarians

கால்நடைத்துறையினரின் அலட்சியத்தால் காதில் புண்ணுடன் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அவதிப்படும் மாடுகள்