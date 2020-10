மாவட்ட செய்திகள்

பேரிடர் காலங்களில் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்களில் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அரசு முதன்மை செயலாளர் தகவல் + "||" + In times of calamity On toll free phone numbers The public can get in touch Information to the Principal Secretary to Government

பேரிடர் காலங்களில் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்களில் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அரசு முதன்மை செயலாளர் தகவல்