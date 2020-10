மாவட்ட செய்திகள்

போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகாததால் நடிகர் விவேக் ஓபராயின் மனைவிக்கு மீண்டும் சம்மன் அனுப்ப முடிவு + "||" + Actor Vivek Oberoi's wife summoned again for not appearing in drug case

போதைப்பொருள் விவகாரத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகாததால் நடிகர் விவேக் ஓபராயின் மனைவிக்கு மீண்டும் சம்மன் அனுப்ப முடிவு