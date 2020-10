மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், வைரஸ் தொற்றால் மேலும் 73 பேர் பலி பெங்களூருவில் கொரோனா பாதிப்பு 3 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + In Karnataka, another 73 people have been killed by the virus.

கர்நாடகத்தில், வைரஸ் தொற்றால் மேலும் 73 பேர் பலி பெங்களூருவில் கொரோனா பாதிப்பு 3 லட்சத்தை தாண்டியது