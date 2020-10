மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மருவத்தூர் கோவிலில் நவராத்திரி விழா தொடங்கியது + "||" + The Navratri festival started at the Melmaruvathur temple

மேல்மருவத்தூர் கோவிலில் நவராத்திரி விழா தொடங்கியது