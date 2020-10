மாவட்ட செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் இறந்த ராணுவ வீரரின் குடும்பத்தினருக்கு அமைச்சர் ராஜலட்சுமி ஆறுதல் + "||" + Minister Rajalakshmi offers condolences to the family of a deceased soldier in Jammu and Kashmir

ஜம்மு காஷ்மீரில் இறந்த ராணுவ வீரரின் குடும்பத்தினருக்கு அமைச்சர் ராஜலட்சுமி ஆறுதல்