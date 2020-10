மாவட்ட செய்திகள்

“திரையரங்குகள் திறப்பு குறித்து ஒரு வாரத்தில் நல்ல முடிவு வரும்” அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + "Good results in a week regarding the opening of theaters" Interview with Minister Kadampur Raju

“திரையரங்குகள் திறப்பு குறித்து ஒரு வாரத்தில் நல்ல முடிவு வரும்” அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி