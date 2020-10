மாவட்ட செய்திகள்

கொடுமுடி, பவானி கூடுதுறையில் அமாவாசையையொட்டி திதி கொடுக்க தடையால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Devotees are disappointed with the ban on giving Tithi on the occasion of the new moon at Kodumudi, Bhavani Co.

கொடுமுடி, பவானி கூடுதுறையில் அமாவாசையையொட்டி திதி கொடுக்க தடையால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம்