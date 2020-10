மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் அருகே அரசுப்பள்ளியில் படித்தவர்: ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளி மகன் ‘நீட்’ தேர்வில் சாதனை 720-க்கு 664 மதிப்பெண்கள் பெற்றார் + "||" + Near Periyakulam Educated in Government School Son of a shepherd worker Achievement in NEET Exam He scored 664 out of 720

