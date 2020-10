மாவட்ட செய்திகள்

தேவகோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் பெண்ணிடம் ரூ.2 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வருவாய் ஆய்வாளர் கைது + "||" + Devakottai At the municipal office He took a bribe of Rs 2,000 from the woman Revenue Analyst Arrested

