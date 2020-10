மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனையை குறைத்ததால் தொற்று நோய் பாதிப்பு குறைந்துள்ளது முதல்-மந்திரிக்கு பட்னாவிஸ் கடிதம் + "||" + Because the corona reduced the test The risk of infection is reduced Chief - Minister letter from Patnavis

கொரோனா பரிசோதனையை குறைத்ததால் தொற்று நோய் பாதிப்பு குறைந்துள்ளது முதல்-மந்திரிக்கு பட்னாவிஸ் கடிதம்