மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்க தற்போது வாய்ப்பு இல்லை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + There is no opportunity to open schools in Tamil Nadu at present Minister KA Shenkotayan interview

தமிழகத்தில் பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்க தற்போது வாய்ப்பு இல்லை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி