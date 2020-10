மாவட்ட செய்திகள்

கிராம நிர்வாக அதிகாரிக்கு லஞ்சம் கொடுக்க நிதி கேட்டு பேரக்குழந்தைகளுடன் போராட்டம் நடத்திய மூதாட்டி + "||" + An old woman who struggled with her grandchildren to ask for funds to bribe a village administration official

கிராம நிர்வாக அதிகாரிக்கு லஞ்சம் கொடுக்க நிதி கேட்டு பேரக்குழந்தைகளுடன் போராட்டம் நடத்திய மூதாட்டி