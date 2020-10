மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு கடன் வாங்கி உதவுவது பாவம் அல்ல தேவேந்திர பட்னாவிஸ் சொல்கிறார் + "||" + Devendra Patnaik says it is not a sin to borrow and help farmers

விவசாயிகளுக்கு கடன் வாங்கி உதவுவது பாவம் அல்ல தேவேந்திர பட்னாவிஸ் சொல்கிறார்