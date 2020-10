மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவிலில் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் கூட்டம்: குடிநீர் திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Meeting of all departmental officers at Sankarankoil: Minister instructs to complete drinking water projects expeditiously

சங்கரன்கோவிலில் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் கூட்டம்: குடிநீர் திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்