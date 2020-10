மாவட்ட செய்திகள்

தொட்டியம் அருகே, கத்திக்குத்தில் காயமடைந்த தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு - ஐகோர்ட்டு மதுரை கிளையில் வாலிபர் சரண் + "||" + Near the Thottiyam, Worker injured in stabbing Death without treatment - youth Charan at the Madurai branch of the I-Court

தொட்டியம் அருகே, கத்திக்குத்தில் காயமடைந்த தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு - ஐகோர்ட்டு மதுரை கிளையில் வாலிபர் சரண்