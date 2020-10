மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க வாட்ஸ்-அப் எண் அறிமுகம் புதிய செயலியை, போலீஸ் சூப்பிரண்டு பத்ரி நாராயணன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The public to complain Introducing the WhatsApp number New processor Police Superintendent Badri Narayanan Started

பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க வாட்ஸ்-அப் எண் அறிமுகம் புதிய செயலியை, போலீஸ் சூப்பிரண்டு பத்ரி நாராயணன் தொடங்கி வைத்தார்