மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சியில் பள்ளி மாணவியை பலாத்காரம் செய்த போக்குவரத்து கழக முன்னாள் ஊழியர் கைது - உடந்தையாக இருந்த தலைமை ஆசிரியையும் சிக்கினார் + "||" + Former Transport Corporation employee arrested for raping school student in Pollachi

பொள்ளாச்சியில் பள்ளி மாணவியை பலாத்காரம் செய்த போக்குவரத்து கழக முன்னாள் ஊழியர் கைது - உடந்தையாக இருந்த தலைமை ஆசிரியையும் சிக்கினார்