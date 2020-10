மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலத்தில் இருந்து கர்நாடகாவிற்கு 38 நெல் அறுவடை எந்திரங்கள் ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைப்பு + "||" + From Chinnasalem to Karnataka 38 Paddy harvest The machines were sent by rail

சின்னசேலத்தில் இருந்து கர்நாடகாவிற்கு 38 நெல் அறுவடை எந்திரங்கள் ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைப்பு