மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் ஆவினில் புதிய இனிப்பு வகைகள் - கலெக்டர் ராமன் அறிமுகப்படுத்தினார் + "||" + On the eve of Deepavali festival In the spirit of Salem Fresh desserts Introduced by Collector Raman

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் ஆவினில் புதிய இனிப்பு வகைகள் - கலெக்டர் ராமன் அறிமுகப்படுத்தினார்