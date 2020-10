மாவட்ட செய்திகள்

நீதித்துறையை அவமதித்ததாக நடிகை கங்கனா ரணாவத் மீது கோர்ட்டில் வழக்கு + "||" + Actress Kangana Ranaut has been charged with contempt of court

நீதித்துறையை அவமதித்ததாக நடிகை கங்கனா ரணாவத் மீது கோர்ட்டில் வழக்கு