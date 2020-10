மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் கிரண்பெடியுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் சந்திப்பு உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த ஆதரவு தருவதாக உறுதி + "||" + The meeting of the state election commissioner with Governor Kiranpedi confirmed his support for holding local elections

கவர்னர் கிரண்பெடியுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் சந்திப்பு உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த ஆதரவு தருவதாக உறுதி