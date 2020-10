மாவட்ட செய்திகள்

வில்லிவாக்கத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு அரிவாள் வெட்டு தடுக்க முயன்றவரும் படுகாயம் + "||" + The sub-inspector in Villivakkam was also injured when he tried to stop the scythe cut

வில்லிவாக்கத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு அரிவாள் வெட்டு தடுக்க முயன்றவரும் படுகாயம்