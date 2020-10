மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பருவமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பது எப்படி? கலெக்டர் முன்னிலையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் செயல் விளக்கம் + "||" + Due to the monsoon in the district How to prevent damage In the presence of the Collector Firefighters Action Description

மாவட்டத்தில் பருவமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பது எப்படி? கலெக்டர் முன்னிலையில் தீயணைப்பு வீரர்கள் செயல் விளக்கம்