மாவட்ட செய்திகள்

சிக்கி தவித்த 300 பேர் மீட்பு; 3,500 பேர் வெளியேற்றம் வணிக வளாகத்தில் பிடித்த தீயை அணைக்க 2-வது நாளாக போராட்டம் + "||" + 300 stranded rescued; 3,500 people evacuated to a 2-day struggle to put out a favorite fire in a shopping mall

சிக்கி தவித்த 300 பேர் மீட்பு; 3,500 பேர் வெளியேற்றம் வணிக வளாகத்தில் பிடித்த தீயை அணைக்க 2-வது நாளாக போராட்டம்