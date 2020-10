மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றின் குறுக்கே பழையசீவரத்தில் கட்டப்படும் தடுப்பணையை தடுப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - காஞ்சீபுரம் கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Across the lake Will be built Strict action against detainees Kanchipuram Collector Warning

பாலாற்றின் குறுக்கே பழையசீவரத்தில் கட்டப்படும் தடுப்பணையை தடுப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - காஞ்சீபுரம் கலெக்டர் எச்சரிக்கை